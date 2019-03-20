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Кожамжаров назначен депутатом сената парламента РК

19.03.2019, 17:37 7426
Кожамжаров назначен депутатом сената парламента РК
Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Кайрат Кожамжаров стал депутатом сената, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 

Указом главы государства Кожамжаров Кайрат Пернешович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

 
Напомним, с декабря 2017 года до вчерашнего дня Кожамжаров был генеральным прокурором Казахстана. В разные годы он работал председателем Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, акимом Акмолинской области, помощником президента РК, секретарем Совета безопасности РК, председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, председателем Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы РК.
 

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