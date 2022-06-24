Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Вопрос задолженности перед учителями школ по отпускным и пособиям был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил секретарь партии Жигер Калиев, данная ситуация нивелирует все усилия государства, направленные на поддержку педагогов, сообщает пресс-служба партии.

В адрес депутатов фракции AMANAT в мажилисе и в общественные приемные партии в регионах поступали многочисленные обращения от школьных учителей по фактам неполных и несвоевременных выплат отпускных и пособий. Более 30% членов партии - представители сферы образования. Поэтому сегодня мы пригласили на партийную площадку представителей заинтересованных министерств и по видео-конференц-связи подключили все регионы", - отметил Жигер Калиев.

В свою очередь заместитель председатель совета, депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что развитие сферы образования является одним из основных приоритетов партии.

Нынешний, постпандемийный учебный год был очень сложным, и подобное отношение к учителям неприемлемо. В Совет должна быть предоставлена информация о том, в каких конкретно школах какие педагоги не получили выплаты, а до 30 июня текущего года все задолженности должны быть погашены", - сказала Жулдыз Сулейменова.

По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, проблема возникала из-за неправильного планирования бюджета местными исполнительными органами.

На сегодняшний день регионы проинформировали, что выплата осуществлена уже на 92,5%. В ближайшее время все учителя получат положенные средства", - заверил вице-министр.

Однако представители местных исполнительных органов подчеркнули, что выплаты производятся за счет внутренних перераспределений средств и в конце года большинство столкнется с дефицитом бюджета.

Депутат мажилиса, член фракции AMANAT Юлия Кучинская считает, что необходимо смотреть в корень проблемы и решать ее системно.

Сегодня регионы в очередной раз заставили найти эти деньги, чтобы оперативно эту дыру залатать. Но давайте спрашивать у регионов, откуда они эти деньги взяли, будет какая-то экономия местного бюджета? Завтра опять у нас местные исполнительные органы будут виноваты, и все эти механизмы приведут просто клубочком от одной проблемы к другой. Я понимаю, что в этой ситуации Министерство просвещения хочет быть хорошим, но говорить о том, что это недоработали местные исполнительные органы, по крайней мере некорректно. Допущенные просчеты и нежелание признать проблему министерством привели к хроническому дефициту бюджетных средств", - добавила народный избранник.