Кредитное жилье в Алматы предназначено исключительно для очередников города

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с бронированием кредитного жилья жителями Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО "Отбасы банк" в рамках государственной программы "Нурлы жер" по направлению "Шанырак" провело бронирование на кредитное жилье акимата города Алматы, предназначенное для очередников города. Между тем в список, представленный банком в акимат, попали жители Алматинской области (Карасайский, части Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского районов, а также территория Капшагайской администрации - более 150 населенных пунктов)", - сообщили в акимате.
Отмечается, что кредитное жилье в Алматы (ЖК "Нурлы дала" и ЖК "Алма Сити 5" в Наурызбайском районе, мкр. "Мадениет" в Алатауском районе) возведено управлением комфортной городской среды города Алматы и согласно законодательству предназначено исключительно для очередников города Алматы.
28 октября 2021 года в Министерство индустрии и инфраструктурного развития был направлен запрос по разъяснению законности приобретения указанными гражданами кредитного жилья акимата города Алматы. В министерстве подтвердили, что кредитное жилье могут получить очередники только по месту принятия на учет. Согласно статье 67 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", жилье из коммунального жилищного фонда предоставляется в пользование только гражданам, состоящим на учете в данном населенном пункте", - уточнили в акимате.
Сообщается, что на сегодня в очереди на кредитное жилье акимата города Алматы находятся 33 059 человек.