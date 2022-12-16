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Кредитные каникулы введут для солдат срочной службы

15.12.2022, 15:49 39011
Кредитные каникулы введут для солдат срочной службы
Фото: gov.kz
Меморандум о замораживании всех займов подписали Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум о замораживании всех займов для солдат-срочников.

Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам предполагается "заморозить" по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями", - сообщает Минобороны.


Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах солдат-срочников будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности", - пояснили в оборонном ведомстве.


Там подчеркнули, что меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы.
 

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Выдвижение кандидатов в депутаты сената завершилось в Казахстане

16.12.2022, 09:38 8001
В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты, сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК по вопросам итогов выдвижения.

По данным ЦИК, среди регионов наибольшее количество кандидатов выдвинуто в области Абай, Западно-Казахстанской области, Кызылординской области - по 8 человек, в городах Алматы и Астане - по 10. Наименьшее - 5 претендентов - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Шымкенте - 6.

Среди кандидатов 97,7% (127) - это самовыдвиженцы и 2,3% (3) выдвинуты маслихатами.

Средний возраст кандидатов составляет 50,5 года. Самому молодому кандидату - 30 лет, наибольший возраст среди претендентов - 74 года.

Среди выдвинутых кандидатов 33 женщины. Для сравнения на выборах в 2020 году было выдвинуто кандидатами 19 женщин, в 2017 году - 13, в 2014 году - 5.

По специальностям: 22 инженера, 21 экономист, 21 педагог, 18 юристов, 15 работников аграрной сферы, 5 врачей, 2 журналиста, 3 политолога, 23 - другие.

Среди кандидатов: 36 работников коммерческих структур; 27 работников государственных организаций, предприятий и учреждений; 48 государственных служащих; 9 представителей общественных организаций; 2 пенсионера; 3 временно не работающих.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря. На сегодняшний день избирательными комиссиями зарегистрировано 49 кандидатов", - рассказали в ЦИК.


В 2020 году на очередных выборах в сенат парламента было выдвинуто 94 кандидата, в 2017 году - 89 кандидатов, в 2014 году - 88. Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению числа кандидатов. На один мандат сенатора приходится в среднем более 6 претендентов.

Напомним, выборы депутатов сената парламента РК состоятся 14 января 2023 года.

Предвыборная агитация начнется 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января.

По словам президента РК, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.


 

В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия

15.12.2022, 20:38 28841
В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия
Фото: depositphotos.com
Казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован проект указа президента "Об утверждении Информационной доктрины РК".

В проекте указа сказано, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.

Также в документе сказано, что печатные СМИ, телевидение и радио теряют популярность в Казахстане. Сегодня всего чуть более 9% граждан называют печатные издания своим основным источником информации. Стоит отметить, что чем старше человек, тем чаще читает печатные СМИ. Основная аудитория печатных СМИ это люди в возрасте 50-55 лет, проживающее преимущественно в сельской местности.

При этом информация, публикуемая в газетах, теряет свою актуальность по причине несвоевременной доставки газет и журналов читателям. Плюс к этому рост цен на типографские услугу, газетную бумагу усугубляет положение газет.

В этой связи авторы доктрины отмечают, что казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами. Заметна положительная динамика роста контента на государственном языке, и в среднесрочной перспективе этот тренд будет только усиливаться.

Краеугольным камнем государственной информационной политики является работа телевидения в регионах. В разрезе регионов отмечается большой разрыв в уровне популярности регионального телевидения на местах. В связи низким уровнем монетизации и отсутствием качественного контента региональные телеканалы не пользуется популярностью среди населения. Коммерческие проекты пользуются популярностью в ряде республиканских каналов (аудитория, частота и иные факторы), тогда как региональные телеканалы практически не имеют альтернативного финансирования", - говорится в документе.


Авторы доктрины подчеркивают, что интернет-СМИ стали позиционироваться в основном в качестве новостных агрегаторов, что породило недоверие со стороны читателей, а также способствовало их миграции в социальные медиа.

Анализ развития информационного пространства РК показывает наличие некоторой уязвимости отечественной информационной среды от внешнего деструктивного воздействия, которая негативным образом влияет на ценностно-идеологические установки граждан и несет угрозу внутриполитической стабильности", - говорится в доктрине.


С полным текстом проекта указа президента "Об утверждении Информационной доктрины РК" можно ознакомиться по ссылке.
 

Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге

15.12.2022, 19:32 30866
Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге
Фото: Акорда
В стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

По поручению главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. В рамках уголовного дела в отношении СПК "Актобе" виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как доложил председатель агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО "Қазақстан темір жолы". По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.

Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.
 

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу

15.12.2022, 19:21 31581
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу
Фото: gov.kz
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 по 17 декабря не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.

КГД просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
 

О ходе антимонопольных расследований доложил Токаеву глава АЗРК

15.12.2022, 17:58 34661
О ходе антимонопольных расследований доложил Токаеву глава АЗРК
Фото: Акорда
В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе антимонопольных расследований, сообщает Акорда.  

Омаров также доложил главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках, и мерах, принимаемых агентством.

Президент был проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе о внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг.

В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения", - доложил Омаров.


По итогам встречи глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.
 

Ликвидировать все стихийные свалки поручил акиматам Смаилов

15.12.2022, 17:19 35461
Ликвидировать все стихийные свалки поручил акиматам Смаилов
Фото: акимат Алматы
Из действующих полигонов только порядка 630 соответствуют экологическим и санитарным нормам
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, сообщает сайт главы правительства.

На заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 - 18%, 2021 - 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.

По его словам, на сегодня в стране действует 3005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка - в 101 населенном пункте.

Премьер-министр подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.

Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", - сказал Смаилов.


Он поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.

Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.

По вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с концепцией по переходу к "зеленой экономике" планируется к 2030 году снизить энергоемкость экономики на 30% (от уровня 2008 года). В этой связи предусматривается реализация мер по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры. По словам министра, это подразумевает внедрение автоматизированных систем управления, энергоменеджмента, установку специальных приборов и замену оборудования.

Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил необходимость уделить первоочередное внимание жилищному сектору.

Ранее сообщалось, что переполненные мусорные полигоны беспокоят жителей Алматинской области.

Так, в сентябре жители потребительского кооператива "Дружба" сообщили, что незаконный мусорный полигон частично перекрыл русло реки.

Всего с начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок.
 

В Казахстане в этом году изъято 13 тонн наркотиков - Генпрокуратура

15.12.2022, 16:24 37706
В Казахстане в этом году изъято 13 тонн наркотиков - Генпрокуратура
Фото: Polisia.kz
Ликвидированы 64 нарколаборатории
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также пыткам обсудили сегодня на заседании в Генеральной прокуратуре под председательством главы ведомства Берика Асылова.

Открывая заседание, глава надзорного ведомства отметил, что в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств принят ряд законодательных и практических мер. Значительно усилена ответственность.

С 2020 года склонение к потреблению и сбыту наркотиков через интернет отнесены к тяжким и особо тяжким составам преступлений. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. Все эти совместные меры позволили стабилизировать наркопреступность, отметил Асылов.

МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг "синтетики". Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовавших наркотики. Однако впереди еще много работы, ситуация до сих пор остается сложной", - добавил генпрокурор.


Руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей поручено усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ.

В свою очередь МВД необходимо обеспечить качественную проработку и утверждение комплексного плана по борьбе с наркотиками.

Также на совещании обсуждалась эффективность противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания.

Асылов напомнил, что с нового года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.

В местах лишения свободы продолжается установка терминалов для подачи обращений осужденными. Внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования. Эти и другие меры положительно оценены международными экспертами, в том числе представителями комитета ООН против пыток", - отметил глава ведомства.


По его словам, разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования. Также вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус. Предусмотрены и другие меры, которые позволят устранить условия для применения пыток.

Асылов обратил внимание на системные проблемы, причины и условия совершения пыток, а также на необходимость их устранения во взаимодействии со всеми правоохранительными и государственными органами.

МВД поручено провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний, и привести их в соответствие с международными требованиями.

Кроме того, отмечена необходимость строгого исполнения статьи 80 Закона "О правоохранительной службе", согласно которой руководители, чьи сотрудники совершили пытки или систематически нарушали конституционные права граждан, подлежат увольнению.

В завершение глава надзорного органа потребовал от прокуроров областей наладить взаимодействие с вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.

Напомним, в начале декабря в СКО был ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков. А в Шымкенте задержали семью, которая распространяла наркотики через Telegram.
 

Казахстан договорился с Узбекистаном и Туркменистаном о сотрудничестве при ликвидации ЧС

15.12.2022, 11:07 41906
Депутаты сената ратифицировали межправительственные соглашения
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проекты законов о ратификации соглашений между правительствами Казахстана и Туркменистана, Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Целью законопроекта является сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в заключении законопроекту о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана.

Основной задачей законопроекта является взаимодействие сторон по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон.

Законопроект предусматривает формы сотрудничества в виде организации и проведения мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений; регулярного обмена информацией о мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций, в том числе по оказанию первой медицинской помощи; организации взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации чрезвычайных ситуаций и другой деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая согласовывается с уполномоченными органами сторон. Соглашением предусматриваются нормы, которые регулируют вопросы оказания помощи и их видов, условий пересечения государственной границы группами по оказанию помощи и режим их пребывания на территории государства запрашивающей стороны и другие вопросы, обеспечивающие взаимодействие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет укрепление сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных практических мер для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в заключении.


Целью законопроекта является сотрудничество сторон в разработке и принятии эффективных, практических мер для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в заключении к проекту закона о соглашении между правительствами РК и Туркменистана.


Основной задачей законопроекта является определение взаимодействия сторон в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.

Законопроект предусматривает формы сотрудничества виде мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, а также природных явлений, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий. Соглашением оговаривается сотрудничество по организации совместных конференций в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок и подготовку специалистов в учебных заведениях государства другой стороны, обмен стажерами, преподавателями, учеными, специалистами и другие.

Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет содействие повышению благосостояния и безопасности обоих государств путем развития сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также добро парламентариев получило соглашение между правительством РК и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное 24 марта 2018 года в городе Абу-Даби.

Соглашение позволит Казахстану и ОАЭ создать благоприятные условия для укрепления экономического сотрудничества между странами, и в частности для инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулировать на основе взаимности вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территориях обоих государств.

В рамках соглашения предусмотрено поощрение и создание благоприятных условий договаривающимися сторонами на своей территории инвестициям инвесторов другой договаривающейся стороны, а также их полную защиту и безопасность в соответствии с национальным законодательством.

Соглашением регламентируется свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям, которые включают: первоначальный капитал и любые дополнительные суммы для поддержания, управления и увеличения инвестиций; доходы; платежи по контракту, осуществленные в соответствии с соглашением о займе; доходы, полученные от полной или частичной ликвидации или продажи инвестиций, включая акции; заработную плату и другие вознаграждения персонала, нанятого за границей и работающего в связи с инвестициями; платежи по компенсации.

Наряду с этим, согласно законопроекту, инвестиции, осуществляемые инвесторами одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны, не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы или подвергнуты прямым или косвенным мерам, результат которых равносилен национализации, экспроприации или реквизиции, за исключением мер, предпринимаемых: в общественных целях; недискриминационным способом; в соответствии с надлежащей законной процедурой; с выплатой адекватной, быстрой и эффективной компенсации.

Также соглашением устанавливается требование, в соответствии с которым без ущерба своим обязательствам и условиям членства в ВТО ни одна договаривающаяся сторона не должна на своей территории налагать обязательные меры инвестициям инвесторов другой договаривающейся стороны в отношении закупки материалов, средств производства, эксплуатации, транспортировки, сбыта своей продукции или аналогичных закупок, имеющие дискриминационные последствия.
 

 

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