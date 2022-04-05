Круглосуточное дежурство организовано на гидротехнических сооружениях в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 4 АПРЕЛЯ - На территории Акмолинской области вследствие резкого потепления началось активное таяние снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местные власти совместно с заинтересованными органами перешли на режим повышенной готовности, организована горячая линия в населенных пунктах, передает управление внутренней политики региона.

Сегодня во всех районах ведется усиленная работа по вывозу снега, откачке талых вод и обустройству каналов и арыков. Из населенных пунктов вывезено более 800 кубометров снега. Всего на территории области отчищено 238 км арыков и каналов. Подготовлены запасы горюче-смазочных материалов, инертного материала и мешкотары.

Местными коммунальными службами совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям откачено 98 тысяч кубов талой воды в городах Косшы и Степногорск, Целиноградском, Аршалынском, Астраханском, Есильском, Шортандинском, Жаркаинском, Ерейментауском, Атбасарском районах.

По словам заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева, по состоянию на 4 апреля в регионе не зафиксировано превышений критических отметок уровня воды и подтоплений.

Службы активно реагируют на все поступающие заявки от населения. В целях предупреждения паводковых угроз осенью и зимой проведена большая работа. В 53 населенных пунктах 14 регионов Акмолинской области проведены мероприятия по обустройству и ремонту 47 водопропускных сооружений, расширению и углублению водоотводных каналов общей протяженностью 35 км, очистке русел рек - 22 км, укреплению обвалований и возведению дамб - 11 км", - рассказал заместитель акима.

Отметим, что с 29 марта областная подсистема службы гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. Круглосуточно организованы 92 поста наблюдения в гидротехнических сооружениях на паводкоопасных реках.

Для оказания помощи в борьбе со стихией направлены дополнительные силы спасателей в Аршалынский и Целиноградский районы.

К слову, паводки перешли в активную фазу. На территории Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится ряд населенных пунктов.