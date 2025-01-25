Крушение самолета близ Актау: предварительные результаты расследования опубликуют на следующей неделе Дополнено
Фото: МЧС РК
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные результаты расследования авиакатастрофы близ Актау будут опубликованы на следующей неделе, передает корреспондент агентства.
Расследование продолжается. В течение месяца по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) должны быть предварительные (результаты. - Прим. ред.). Речь идет не о криминалистическом расследовании, о расследовании авиационного происшествия авиационными властями", - сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.
Он отметил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы состоит из 17-18 человек. В ее состав входят эксперты из России, Азербайджана, Бразилии, ИКАО и другие.
Они сосредоточились над теми материалами, которые расшифровали. Черные ящики были полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полета, аудиопереговоры экипажа с землей, между собой - они как бы накладываются, и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужна судебная экспертиза, родственники должны проверить эти голоса, что это на самом деле эти пилоты, члены экипажа. Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта", - заявил вице-премьер.
Он напомнил, что под эгидой Генеральной прокуратуры РК возбуждено отдельное уголовное дело.
Транспортный прокурор держит на контроле это дело. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа сейчас продолжается. Картинка должна быть сложена из двух вещей", - дополнил Бозумбаев.
Дополнено 24.01.2024, 13.55
На пресс-конференции в правительстве Казахстана вице-премьер РК Канат Бозумбаев прокомментировал распространившуюся в интернете якобы расшифровку бортовых самописцев самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау.
В расшифровке участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты. Все имели равный доступ. Я послушал ("расшифровку". - Прим. ред.). Мне кажется, что это больше переговоры наземные, переговоры с землей были, потому что не слышал там переговоров между членами экипажа. В черном ящике есть все переговоры, которые вели капитан, пилот и члены экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я думаю, что это не слив информации из нашей расследовательской группы", - считает Бозумбаев.
Журналисты спросили вице-премьера, будут ли применены меры к источнику публикации якобы записи черных ящиков разбившего самолета.
А зачем искать источник "слива", если мы не рассматриваем его как "слив" расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, это не означает, что это истина. (В публикации. - Прим. ред.) есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Поэтому ждите публикаций официальных источников", - ответил он.
Канат Бозумбаев дополнил, что сейчас черные ящики находятся у следственной группы.
Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами, они дадут свое заключение. Материалы расшифровки находятся у другой группы, которая расследует именно авиационное происшествие: что случилось, когда случилось, как себя экипаж вел - профессионально, непрофессионально, какие команды с земли были. Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет", - резюмировал вице-премьер.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.