КТК восстановил работу ВПУ-3 после атаки на Морском терминале
Фото: КТК
Актау. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил о завершении ремонта выносного причального устройства (ВПУ-3), передает корреспондент агентства.
На Морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти", - проинформировали в консорциуме.
В пресс-службе отметили, что сроки и объем проведения ремонтных работ были оптимизированы безэкипажным катером КТК ВПУ-2 после целенаправленной террористической атаки, приведшей к его повреждению и прекращению работы.
В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти, согласно годовым планам, гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ", - уточнили в КТК.
В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3.
Напомним, 13 января танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
24.01.2026, 18:12 82266
Реформа парламента: названы требования к будущим депутатам
Требования к кандидатам в депутаты Курултая планируется сохранить на уровне действующих норм для депутатов мажилиса
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на первом заседании комиссии по конституционной реформе в Астане назвал требования к будущим депутатам, передает корреспондент агентства.
В частности, в составе Курултая будет 145 депутатов. Такое решение, по мнению рабочей группы, позволит сформировать профессиональный и эффективный законодательный орган, отмечает sputnik.kz.
Требования к кандидатам в депутаты Курултая планируется сохранить на уровне действующих норм для депутатов мажилиса: возраст не моложе 25 лет и постоянное проживание в Казахстане не менее 10 лет. Дополнительные требования могут быть установлены отдельным конституционным законом.
Также предлагается полностью перейти на пропорциональную избирательную систему, при которой депутаты будут избираться исключительно по партийным спискам.
Кроме того, Карин напомнил, что на заседании Национального курултая в Кызылорде президент также высказал свою позицию по вопросу полномочий депутатов Курултая, сообщает tengrinews.kz.
Он четко указал, что "депутатов нового парламента планируется избирать на пять лет". Рабочая группа также сошлась во мнении, что такой срок - самый оптимальный с точки зрения обновляемости состава Парламента и частоты выборных кампаний", - отметил он.
Помимо этого, стало известно, что на заседаниях группы обсуждены процедуры законопроектной работы однопалатного Курултая. В результате предложено внедрить формат рассмотрения законопроектов, состоящий из трех чтений.
Также он напомнил, что так называемой президентской квоты не будет.
Касым-Жомарт Кемелевич на заседании Национального курултая отметил, что в новом парламенте не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев, депутаты должны избираться по единым для всех правилам. Данный шаг позволит сформировать состав будущего Курултая на принципе равенства", - заявил Карин.
По словам советника, партийные квоты для женщин, молодежи, лиц с инвалидностью будут сохранены.
Кроме того, по предложению президента было выдвинуто предложение передать полномочия по избранию всех судей Верховного суда депутатам высшего представительного органа, пишет zakon.kz.
Это важный шаг на пути укрепления системы сдержек и противовесов между ветвями власти и развития национального парламентаризма. Тем самым рабочая группа пересмотрела полномочия, находившиеся в исключительном ведении сената. А полномочия мажилиса было предложено передать Курултаю. Такой подход полностью соответствует концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - добавил он.
Напомним, сегодня городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
24.01.2026, 14:00 93586
Полномочия вице-президента и Народный совет: о чем говорили на первом заседании комиссии по Конституционной реформе
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства.
На данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений. Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий. Предложенные президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному парламенту - Курултаю, создание Халық Кеңесі - Народного совета, учреждение должности вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки", - цитирует телеграм-канал "Конституциялық реформа 2026" главу Конституционного суда Эльвиру Азимову.
По ее словам, свои инициативы по конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.
В свою очередь помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев отметил, что на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.
Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа. Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции", - уточнил он.
Помощник президента заявил, что в целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі - Народного совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел.
Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі - Народный совет - это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан. Предусмотреть, что состав будет формироваться главой государства из числа граждан Республики Казахстан", - заявил он.
По его словам, следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі - Народного совета по разработке предложений и рекомендаций по:
- основным направлениям внутренней политики государства;
- укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
- продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.
Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі - Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом. Высшим органом Халық Кеңесі - Народного совета будет сессия, созываемая не реже одного раза в год. Таким образом, Халық Кеңесі - Народный совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом", - добавил он.
Также Ержан Жиенбаев подробно остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента.
Назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождение от должности вице-президента будет осуществляться президентом", - заявил Ержан Жиенбаев.
В частности, вице-президент:
- по поручению президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;
- представляет президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами.
Наряду с этим следует установить, что вице-президент от имени президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Республики Казахстан и иностранных государств. Иные полномочия вице-президента будут определяться президентом. В связи с введением института вице-президента из Конституции будут исключены положения о государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту", - сообщил он.
Кроме того, по словам помощника президента Казахстана, вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, на период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии.
Дополнено 24.01.2026, 16.00
В ходе заседания комиссии по Конституционной реформе депутат мажилиса парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями, сообщает телеграм-канал "Конституциялық реформа 2026".
По ее мнению, обновление преамбулы Конституции - это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.
Напомним, на заседании Национального курултая 20 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предложения по проведению политической реформы. Предлагается переход к однопартийному парламенту, упразднение должности государственного советника, учреждение должности вице-президента. В результате реформы планируется внести масштабные изменения в Конституцию. Подготовкой поправок в Основной закон займется Конституционная комиссия.
23.01.2026, 19:12 147236
Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования
Фото: Минфин РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления Фонда социального медицинского страхования назначена Гульмира Сабденбек, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
У Гульмиры Сабденбек профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения. В разные годы занимала руководящие должности, возглавляла департамент стратегического развития национального медицинского холдинга, являлась заместителем председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр". В предыдущей должности заместителя заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля", - проинформировали в ведомстве.
Первым заместителем председателя правления стал Айдар Мекебеков. Ранее он занимал должность директора департамента по противодействию хищениям в ТОО "Корпорация "Казахмыс".
Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи", - подчеркнули в Минфине.
Напомним, ФСМС передали в ведение Министерства финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
23.01.2026, 17:09 154216
Токаев вручил государственный флаг олимпийской и паралимпийской сборной Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной - Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову, сообщили в Акорде.
Президент подчеркнул особую значимость предстоящих XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые соберут в Италии сильнейших спортсменов мира.
В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали. Большие надежды мы также возлагаем на наших спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться", - заявил Токаев.
Глава государства отметил, что представители национальной сборной тщательно готовились к главным стартам четырехлетия, ведь на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх соберутся лучшие из лучших.
Конечно, спорт непредсказуем. Но уже то, что вы прошли через жесткий квалификационный отбор и стали членами олимпийской сборной Казахстана, говорит о вашем потенциале и заряженности на победу. За годы Независимости наши спортсмены не раз доказывали свой высокий профессионализм, в упорной борьбе достигая побед на зимних олимпийских играх. В историю отечественного спорта навсегда вписаны имена Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой и многих других олимпийцев. В честь достижений отечественных атлетов на крупнейших мировых спортивных аренах уже неоднократно звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Верю, что и впереди будет немало побед. Как я отметил в своем недавнем выступлении на заседании Национального курултая, спортивные успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют общенациональную солидарность и авторитет Республики Казахстан в современном мире", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях. Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.
Желаю всем успехов и побед! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!" - заключил глава государства.
Напомним, на предстоящих XXV зимних Олимпийских играх казахстанцы будут состязаться в десяти видах спорта.
23.01.2026, 14:25 162046
Хищение в частных школах и нецелевое использование в АПК: озвучены предварительные итоги аудита
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Мади Такиев доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, проведенный Министерством финансов аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:
● завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;
● необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий;
● извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;
● проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального.
Министр финансов привел многочисленные факты нарушений.
Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются, и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ", - заявили в пресс-службе.
Также, согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 годах общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета - 32 млрд тенге. Всего за 2 года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге.
В субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге (...) По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме; отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись", - заявили в правительстве.
Кроме того, выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.
В ходе встречи руководитель правительства дал ряд поручений:
● внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов;
● пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей;
● использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;
● проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.
Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах.
23.01.2026, 13:15 164496
Нацфонд - детям: сколько денег перечислят на счета юным казахстанцам
Фото: Depositphotos
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, сколько денег перечислят на счета юным казахстанцам по программе "Нацфонд - детям" в 2026 году, передает корреспондент агентства.
Исходя из предварительных данных, это будет сумма примерно такая же, как в прошлом году, - 100-130 долларов на ребенка", - заявил Тимур Сулейменов.
Также, по данным главы банка, доход от управления Национальным фондом составил 8,7 млрд долларов.
Это 15% годовых в долларах. Обе цифры являются рекордными - таких цифр никогда не было в истории управления Национальным фондом. Поэтому они позволили Нацфонду вырасти, несмотря на значительные трансферты изъятия из него", - добавил он.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми - гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 доллара США, за 2024 год - по 129,38 доллара США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году - 232,94 доллара США.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
23.01.2026, 11:46 172036
Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен"
Фото: gov.kz
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Канат Шарлапаев избран председателем национальной палаты предпринимателей "Атамекен" на XIII Съезде палаты предпринимателей, передает корреспондент агентства.
Съезд утвердил изменения и дополнения в Устав Палаты и состав президиума. Решением большинства голосов новым председателем президиума НПП "Атамекен" избран Канат Шарлапаев", - сообщили в НПП.
Напомним, ранее НПП "Атамекен" возглавлял Раимбек Баталов.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Крэнфилдскую школу менеджмента и Саратовский социально-экономический университет. В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка".
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ). В сентябре 2023 года возглавил Министерство промышленности и строительства.
В феврале прошлого года Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана. 25 сентября указом главы государства он освобожден от должности помощника президента РК по экономическим вопросам.
В сентябре 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
23.01.2026, 10:00 163636
Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса
Фото: Акорда
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава, сообщили корреспонденту Kazakhstan Today в пресс-службе Акорды.
Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - уточнили в Акорде.
Напомним, 22 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
