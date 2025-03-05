ҚТЖ и PTC Holding договорились о совместном развитии терминальной инфраструктуры в Грузии

Фото: КТЖ

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта в Баку в рамках заседаний рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоялось подписание меморандума о намерениях между АО "НК "ҚТЖ" и PTC Holding, сообщает пресс-службу КТЖ.





Подписанный документ направлен на реализацию проекта по строительству мультимодального контейнерного терминала в Поти (Грузия) мощностью свыше 80 тысяч ДФЭ в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет 30 млн долларов.





Этот терминал станет частью ТМТМ, обеспечивая эффективную обработку тарированных и контейнерных грузов, что позволит увеличить объем грузоперевозок в рамках маршрута.





Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций и ресурсов, что позволит повысить пропускную способность маршрута, оптимизировать логистические процессы и укрепить позиции региона на рынке международных грузоперевозок.





Подписание меморандума является важным шагом в укреплении стратегического партнерства и дальнейшей интеграции страны в международные транспортно-логистические цепочки", - подчеркнули в КТЖ.



