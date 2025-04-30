КТЖ и РЖД утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы

Фото: КТЖ

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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось XV заседание совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству АО "НК "ҚТЖ" и ОАО "РЖД". Делегации возглавили заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов, сообщили в пресс-службе КТЖ.





Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и подвели итоги совместной работы. Отмечен рост контейнерных перевозок через международные железнодорожные стыки по восточному маршруту МТК Север - Юг: в первом квартале 2025 года объем увеличился на 63% и превысил 1 тыс. ДФЭ.





За маркетинговый период (сентябрь 2024 года - апрель 2025 года) в российские и прибалтийские порты отгружено свыше 650 тыс. тонн зерновых. Перевозки контейнеров по маршруту КНР - РФ - КНР за январь-март выросли на 30% и достигли более 132 тыс. ДФЭ.





По итогам первого квартала через территорию России транзитом перевезено более 2,3 млн тонн казахстанского угля, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной объем экспортного угля перевален через российские порты: 1,3 млн тонн - через порты Балтии, 900 тыс. тонн - через порты Азово-Черноморского бассейна (рост в пять раз по сравнению с прошлым годом). На встрече стороны договорились об увеличении поставок казахстанского угля в российские порты.





Участники заседания отметили выполнение плана мероприятий по основным направлениям стратегического сотрудничества на 2023-2024 годы и утвердили новый план на 2025-2027 годы.





По итогам заседания был подписан протокол. Следующее заседание пройдет во втором полугодии 2025 года в России.