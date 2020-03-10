Кульгинов отчитался перед президентом о развитии столицы

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана заслушал отчет о социально-экономическом развитии столицы и ходе исполнения его поручений, данных на совещании по развитию города Нур-Султана, сообщили в пресс-службе Акорды.

По информации Алтая Кульгинова, в 2019 году в столице было завершено строительство 10 проблемных домов, в которые вложились 2500 дольщиков. В этом году планируется ввести в строй 20 домов, что позволит решить проблемы порядка 7000 дольщиков.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле вопросы, связанные с дольщиками, а также уделить внимание развитию и благоустройству жилых массивов, созданию соответствующей инфраструктуры.

Также глава государства поручил принять конкретные меры по решению социальных проблем, волнующих горожан, увеличению объемов строительства доступного жилья и количества квартир, выделяемых очередникам из числа социально уязвимых слоев населения, а также по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса.

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