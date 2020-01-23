Кулибаев доложил президенту РК о проблемах отечественного предпринимательства

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, передает Kazakhstan Today.

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности Палаты в этой сфере", - сообщила пресс-служба Акорды.

Главе государства была предоставлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.

Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов "Правительство для бизнеса", "Бастау" и "Жас касіпкер", направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.

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