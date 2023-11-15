Квартиры и дома на 300 млн тенге присвоили мошенники в Таразе

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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Жамбылской области по результатам анализа гражданских дел установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге.





Злоумышленники выявляли в городе Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, и путем подделок правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи другим лицам. Данные преступления совершены путем предоставления суду искусственных доказательств, послуживших вынесению незаконных решений, изготовления сфальсифицированных судебных решений, совершения незаконных нотариальных действий", - проинформировали в прокуратуре.





Прокуратурой области по фактам незаконного завладения квартирами зарегистрировано 6 уголовных дел по статье 190, часть 3, УК РК (Мошенничество).





Следует отметить, что в силу отсутствия собственников (наследников по завещанию и по закону) согласно требованиям Гражданского кодекса указанные объекты подлежали признанию судом по искам акимата бесхозяйными, выморочными и обращению в коммунальную собственность.





В прошлом году по 3 из 20 объектов 1 лицо приговорено к 5 годам лишения свободы. В текущем году приговором суда № 2 Тараза от 6 октября 2023 года двое лиц приговорены к ограничению свободы на срок от 2 до 4 лет за хищение 2 квартир.





Приговор суда не вступил в законную силу.





По остальным 15 объектам недвижимого имущества проводится досудебное расследование. В настоящее время по представлению прокуратуры области местными исполнительными органами применяются меры по возврату в доход государства обозначенного имущества", - отметили в ведомстве.