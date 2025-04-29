Кыргызстан направит в Казахстан более 600 млн кубометров воды в поливной период

Олжас Бектенов поручил до 1 сентября 2025 года устранить расхождение данных

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде населенных пунктов Казахстана выявили несоответствия фактических границ с утвержденными генеральными планами, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.





В ноябре прошлого года в 89 городах запущен пилотный проект выдачи разрешительной документации и согласования эскизных проектов через единый геопортал инфраструктурных данных. В результате было выявлено несоответствие фактических границ ряда населенных пунктов с утвержденными генпланами, а также некорректная привязка определенных земельных участков", - заявил глава правительства.





Он поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации "Правительство для граждан" до 1 сентября 2025 года устранить расхождение данных.





Искусственный интеллект в строительстве должен стать помощником в принятии решений в проектировании, управлении городским развитием и других направлениях. Поручаю министерствам цифрового развития, промышленности и строительства в месячный срок разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере, включая анализ плотности застройки, соответствия техническим условиям и уровню развития инфраструктуры", - заявил Олжас Бектенов.





Также, по его словам, большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям.





Действующий порядок их выдачи непрозрачен, крайне длителен и подвержен высокой степени коррупциогенности. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами обеспечить принятие системных мер по обязательной выдаче технических условий в цифровом формате через систему градкадастра", - добавил премьер-министр.





В целом, отметил он, строительный сектор формирует инфраструктурный каркас страны, создает большое количество рабочих мест, обеспечивает развитие бизнеса и напрямую влияет на качество жизни граждан.





Мировой опыт показывает, что внедрение цифровых решений в строительстве позволяет значительно сократить сроки реализации проектов, существенно снизить расходы и свести к минимуму коррупционные риски. Такие технологии, как трехмерное моделирование объектов, цифровые градостроительные кадастры, электронные платформы согласования проектов и интеграция с системами картографии, становятся нормой в строительной сфере. С внедрением государственного градостроительного кадастра, портала eQurylys и банка информационных моделей мы переходим от бумажного документооборота к сквозным цифровым процессам", - заявил глава правительства.





Он подчеркнул, что на сегодня оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры. Также запущена автоматизация госуслуг выдачи разрешительной документации и согласования проектов. Кроме того, создан единый реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.





Стоит отметить, что во время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.





По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.





Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.





Ранее премьер-министр Бектенов отметил , что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.



