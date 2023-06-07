Летний период обучения начался в Вооруженных силах   

С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы совершенствования антитеррористического законодательства обсудили на ІІ форуме представителей парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, - Вопросы совершенствования антитеррористического законодательства обсудили на ІІ форуме представителей парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.





В его работе приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран - участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Также в качестве наблюдателей - представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ", - сообщает АФМ.





Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.





Участники форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ", - информирует ведомство.





В завершение форума его участники приняли итоговую декларацию, призывающую государства - члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.





С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



