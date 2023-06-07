06.06.2023, 16:36 31566
Летний период обучения начался в Вооруженных силах
Фото: Минобороны РК
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Вооруженных силах Казахстана начался летний период обучения, во всех воинских частях оборонного ведомства проходят занятия по боевой готовности, сообщает Министерство обороны РК.
К занятиям привлечен весь личный состав Вооруженных сил. Цель - отработать порядок действий каждого военнослужащего при введении различных степеней боевой готовности.
В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач. В целях проверки готовности к реагированию на возможные угрозы осуществлена переброска подразделений десантно-штурмовых войск самолетами военно-транспортной авиации в указанный район", - отмечается в сообщении ведомства.
Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, подразделениями территориальной обороны, других войск и воинских формирований.
Занятия направлены на совершенствование практических навыков каждого военнослужащего при выполнении боевых задач.
новости по теме
07.06.2023, 12:02 4176
Токаев назначил заместителя управляющего делами президента РК
Им стал Алтай Абай
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алтай Абая заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Алтай Абай назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.
Ранее занимавшая этот пост Акимжанова Маржан освобождена от должности распоряжением президента.
07.06.2023, 11:12 6036
Аудит всех подразделений Фонда медстрахования проведут в Казахстане
Фото: пресс-служба ФСМС
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата по поручению президента проведет аудит всех подразделений Фонда социального медицинского страхования, сообщила на заседании мажилиса председатель палаты Наталья Годунова.
Высшая аудиторская палата в конце текущего года по поручению главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений Фонда медицинского страхования. Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить нам перечень наиболее актуальных, на ваш взгляд, вопросов, которые необходимо освятить в ходе этого аудита", - сообщила Годунова депутатам мажилиса.
Она также добавила, что итоги аудита будут представлены в июне 2024 года.
Напомним, депутаты потребовали раскрыть отчет по расходам Фонда медстрахования. Сомнения в прозрачности и эффективности работы системы ОСМС у депутатов возникли из-за большого количества жалоб от населения. Многие казахстанцы, по их словам, не могут воспользоваться даже самыми необходимыми услугами
Ранее в ФСМС прокомментировали выплату миллионных премий топ-менеджерам.
07.06.2023, 10:03 9531
Аким Актобе покинул пост
Мурат Журебеков переходит на новую работу в Астану
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Актобе. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мурат Журебеков сообщил об уходе с поста акима Актобе, на котором он проработал пять месяцев.
Журебеков рассказал, что завершает свою работу на посту акима города Актобе в связи с переходом на другую работу в Астану.
Время не стоит на месте. Надеюсь, что работа, начатая совместно с вами, окажет положительное влияние на развитие нашего города. Не сомневаюсь, что увижу дорогой сердцу Актобе в числе архитектурных центров нашей страны. Дорогие земляки! Для меня нет лучшего благословения, чем ваша благодарность. Я продолжу вносить свой вклад в развитие нашей страны и в новой должности", - приводит слова экс-акима издание "Диапазон".
Напомним, Журебеков был назначен акимом Актобе в январе текущего года. Ранее занимал должность первого вице-министра энергетики РК.
07.06.2023, 09:43 9386
Прокуратура выявила факт занижения налогов KAZ Minerals Aktogay на 8 млрд тенге
Указанная сумма уплачена в доход государства
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы в рамках анализа выявлен факт занижения налогов ТОО "KAZ Minerals Aktogay". Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Алматы.
Установлено, что данным налогоплательщиком ежегодно выплачиваются дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited. Согласно требованиям налогового законодательства доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15%. Однако изучение налоговой отчетности показало, что ТОО ежегодно в период с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10% вместо требуемых 15%", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что по требованию прокуратуры налоговым органом проведена проверка в деятельности ТОО по вопросу правильности исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, поэтому произведено доначисление налогов в размере 8,2 млрд тенге.
Налогоплательщиком указанная сумма уплачена в доход государства в полном объеме. Интересы государства защищены", - отметили в ведомстве.
07.06.2023, 08:29 11251
Аким Астаны обратился к горожанам по вопросу нехватки воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек в социальных сетях обратился к горожанам по вопросу нехватки воды.
В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть, связана с различными проблемами, во-первых, наш город растет, бурно развивается. Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объемов воды. Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой, вы знаете, что последнюю неделю ниже 30 градусов практически температура в городе не опускалась", - сказал Женис Касымбек.
По его словам, для решения этого вопроса еще в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе. В том числе насосная фильтровальная станция.
Здесь строительные работы подходят к завершению. 1-й этап завершится в этом месяце, и мы получим тот необходимый объем - это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть", - отметил аким.
Кроме того, по его словам, в августе завершится 2-я часть этого объекта, что позволит получить дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объема будет достаточно, для того чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением в ближайшие 3-4 года.
Кроме того, на следующей неделе завершится строительство водовода с Астанинского водохранилища. Этот объект даст нам надежность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в город. Уважаемые жители города, еще раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы, связанные с дефицитом воды в городе, будут решены", - заключил аким.
Стоит отметить, что жители столицы уже несколько месяцев испытывают перебои с водой.
Вчера жители жилого комплекса "Браво" в Астане вышли на улицу, протестуя против отключения воды. Они требуют подключить их жилье к благам цивилизации, потому что в Астане уже несколько дней стоит небывалая жара, а семьи не могут даже нормально искупать детей, потому что в последнюю неделю вода появляется в их кранах только ночью и всего на несколько часов, сообщает Sputnik.kz.
6 июня вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Астане.
06.06.2023, 17:08 30441
На особом контроле: о борьбе с жестоким обращением в детдомах доложил Токаеву омбудсмен
Фото: Акорда
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности за 5 месяцев текущего года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан, сообщает Акорда.
Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.
По словам Артура Ластаева, в целях усиления работы на местах был обновлен состав участников национального превентивного механизма.
На особом контроле уполномоченного по правам человека находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций.
По инициативе омбудсмена проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере. Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы.
06.06.2023, 15:50 32846
Декларацию по противодействию финансированию терроризма приняли в Алматы
С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы совершенствования антитеррористического законодательства обсудили на ІІ форуме представителей парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В его работе приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран - участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Также в качестве наблюдателей - представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ", - сообщает АФМ.
Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.
Участники форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ", - информирует ведомство.
В завершение форума его участники приняли итоговую декларацию, призывающую государства - члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.
С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ранее, на встрече в Бишкеке, главы стран ЦА подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.
06.06.2023, 12:47 34481
Токаев и Седерфельт рассмотрели вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана"
Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам
Фото: Акорда
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт рассмотрели ключевые вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана" (AIF), сообщает пресс-служба Акорды.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.
Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.
В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.
Ранее сообщалось, что глава государства выступит на пленарной сессии международного форума "Астана".
Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.
Среди высоких гостей форума - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.
На полях форума президент проведет ряд двусторонних встреч.
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