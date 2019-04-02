Лидеры ряда государств и международных организаций поздравили Токаева с новой должностью

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма по случаю вступления в должность президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер в своей поздравительной телеграмме заверил, что Швейцария будет стремиться к дальнейшему углублению сотрудничества с Казахстаном, а также плодотворному взаимодействию в рамках Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила пресс-служба президента РК.

Султан Омана Кабус бен Саид, выражая теплые поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева, заверил, что Оман ориентирован на дальнейшее укрепление всестороннего партнерства и развитие дружественных связей с Казахстаном.

Свои поздравления направил также вице-премьер-министр Канцелярии министров Султаната Оман Фахд Аль-Саид. Он пожелал успехов и процветания народу Казахстана, а также выразил уверенность в укреплении отношений между странами.

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева, отметив, что две страны связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Глава Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии и расширении межгосударственных отношений.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в своем поздравлении отметил близость и продуктивное сотрудничество между странами, а также пожелал народу Казахстана благополучия, выразив уверенность в полноценном развитии двусторонних связей.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев имеет большой опыт, который будет способствовать успешному решению масштабных задач на посту главы государства.

Хотел бы подтвердить готовность к активизации совместной работы по правительственной линии в целях дальнейшего укрепления дружественных, партнерских и союзнических российско-казахстанских отношений, углубления сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в телеграмме.

Постоянный координатор ООН Норимаса Шимомура в своей телеграмме пожелал успехов и процветания казахстанскому народу и заверил, что ООН будет оказывать содействие по повестке развития Казахстана, продвигающей цели устойчивого развития.

Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи в своем поздравительном письме пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на посту президента и выразил готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла также направили свои поздравления и выразили надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений с Казахстаном.

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