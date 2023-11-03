02.11.2023, 17:30 48756
Лидеры ряда стран прибыли в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран прибывают в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба правительства РК.
В Астану прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сообщается, что он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября.
В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
Также премьер-министр встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который прибыл для участия в юбилейном саммите.
Дополнено 02.11.2023, 18.00
В Астану для участия в X саммите Организации тюркских государств прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба правительства.
В аэропорту столицы его также встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Напомним, 3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
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03.11.2023, 11:20 5816
Алматинская ТЭЦ-2 перейдет на газ в 2026 году
Подрядчик по переводу на газ уже определен
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинскую теплоэлектроцентраль - 2 планируют перевести на газ в 2026 году, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
EPC подрядчик по переводу на газ уже определен, работы начаты. Активная фаза начнется в 2024 году с завершением до конца 2026 года", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что на ТЭЦ-2 завершены капитальные ремонты котла № 3 и турбин №№ 1, 2. На завершающей стадии капитальный ремонт котла № 5.
В целом по АО "Алматинские электрические станции" ремонтная кампания завершится в конце ноября текущего года. На всех ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях", - добавили в министерстве.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
02.11.2023, 14:32 55111
Казахстан и Венгрия подписали меморандум в области образования
Токаев и Орбан провели встречу в расширенном составе
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования, сообщает Акорда.
По словам президента Казахстана, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 20%.
Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшем будущем", - подчеркнул он.
В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.
Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.
В ходе встречи Токаев также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей. Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что послужит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии, отметил президент.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Виктора Орбана орденом "Достық" I степени. В ходе церемонии глава государства отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.
Ранее стороны провели встречу в узком составе.
02.11.2023, 11:08 63876
Тридцать незаконных мигрантов из Узбекистана обнаружили в доме жителя Туркестанской области
При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 миллиона тенге, два сотовых телефона и документы иностранных граждан
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Туркестан. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержан организатор незаконной миграции, который за деньги предоставлял гражданам Узбекистана услуги по незаконному въезду и выезду через государственную границу, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района, при получении денежных средств в размере 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы. При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 миллионов тенге, два сотовых телефона и документы иностранных граждан", - рассказал на брифинге замглавы департамента Курманбек Сахов.
В принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Задержанный гарантировал им беспрепятственный выезд в Узбекистан.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции". Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.
Ранее в Алматы в одном из хозяйственных корпусов микрорайона Казахфильм выявили четверых незаконно работающих граждан Нигерии. В июне из южной столицы за пределы Казахстана были выдворены 40 гастарбайтеров.
02.11.2023, 08:52 67606
В госкадастре недвижимости незаконно меняли данные: КНБ начал расследование
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября 2023 года департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ) по области Жетысу проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан".
По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путем изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", - отметили в КНБ.
01.11.2023, 20:48 93336
Казахстану вернули активы на сумму 945 млрд тенге
В том числе порядка 600 млн долларов - из-за рубежа
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько вернули Казахстану средств, ранее выведенных незаконно из страны.
По информации Генпрокуратуры, уже возвращено активов на общую сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка 600 млн долларов - из-за рубежа, и эта работа продолжается", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнила, что была создана специальная комиссия во главе с премьер-министром. В состав комиссии вошли ряд руководителей, в том числе правоохранительных органов, а также депутаты парламента и видные общественные деятели. Состав комиссии находится в свободном доступе.
Что касается реестра, мы его не публикуем. Поскольку у нас по законодательству есть презумпция невиновности. Поэтому опубликование такого реестра могло бы означать виновность лица, хотя она еще не доказана. Поэтому реестр закрытый. Но по итогам работы по возврату капиталов мы будем давать вам соответствующую информацию", - сказал премьер-министр.
2 октября президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов.
Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.
В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
01.11.2023, 20:30 95166
После 55 лет шахтеры будут получать специальные социальные выплаты
После достижения пенсионного возраста они будут получать общеустановленную пенсию
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге после пленарного заседания мажилиса премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о новых мерах поддержки шахтеров.
В первую очередь Алихан Смаилов затронул тему повышения зарплат трудовых коллективов частных предприятий, работающих в различных отраслях экономики.
Мы ведем работу с нашими крупными компаниями в части повышения заработных плат. По нашим сведениям, оклады сейчас постепенно повышаются в среднем на 10-50%. Около 8 тысяч предприятий проводят эту работу. Этот процесс продолжится и в дальнейшем", - сказал премьер-министр.
Наряду с этим по поручению главы государства были разработаны законодательные поправки по введению специальных социальных выплат работникам, занятым во вредных условиях труда.
Они предусматривают возможность людям в 55 лет из этих вредных условий труда выйти с получением соответствующих соцвыплат. Эти выплаты будут осуществляться из четырех источников: из республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, средств страховых компаний и самого работодателя. После достижения уже пенсионного возраста они будут получать общеустановленную пенсию", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, таким образом, после 55 лет шахтеры будут получать специальные социальные выплаты и при желании смогут устроиться на другую работу, не связанную с вредными условиями труда.
Законопроект находится в мажилисе. Мы надеемся, что депутаты нас поддержат и в ближайшее время законопроект примут", - заключил премьер-министр.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
01.11.2023, 18:51 98176
Государство не будет вкладывать бюджетные средства в "АрселорМиттал Темиртау" - Смаилов
Фото: gmk.center
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в мажилисе заявил, что новый инвестор "АрселорМиттал" должен вложить минимум 3 млрд долларов для стабильной работы предприятия.
Государство не будет вкладывать бюджетные средства в "АрселорМиттал Темиртау". Таких планов нет. Мы должны привлечь частного инвестора, и инвестор должен вложить минимум 3 млрд долларов в ближайшие 3 года", - сказал премьер-министр.
Алихан Смаилов подчеркнул, что как минимум 1,3 млрд долларов нужно будет вложить сразу.
Нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования и расширения производства", - сказал премьер.
Также сообщается, что юридические процедуры по передаче права собственности завершатся 30 ноября.
Алихан Смаилов также заявил, что чиновники, имеющие отношение к трагедии на шахте "будут находиться в периметре расследования".
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
01.11.2023, 13:33 105846
Организатора нападений на журналистов направили на принудительное лечение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации нападений на журналистов Аркадия Клебанова направили на принудительное лечение.
Суд признал Аркадия Клебанова невменяемым.
Согласно заключениям экспертов, К. страдает хроническим психическим расстройством. По итогам досудебного расследования материалы в отношении него были направлены в суд для рассмотрения вопроса и применения принудительных мер медицинского характера", - сообщили в пресс-службе суда Алматы.
На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания.
Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 млн тенге", - говорится в информации.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Суд в отношении Клебанова по ходатайству потерпевших проводился в закрытом режиме.
Напомним, в феврале текущего года злоумышленники взорвали два автомобиля, принадлежащих оператору журналиста Борейко. В СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
28 февраля стало известно о задержании координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ. Также был задержан организатор и инициатор нападений - Клебанов (Маневич) Аркадий.
Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?