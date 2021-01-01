Лисаковский предвыборный штаб Nur Otan продолжает агитационную работу в рамках предвыборной кампании

Костанай. 31 декабря. Kazakhstan Today - Лисаковский городской предвыборный штаб партии Nur Otan продолжает агитационную работу в рамках предвыборной кампании, стартовавшей 10 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

За истекший период прошло немало агитационных встреч кандидатов в депутаты Лисаковского городского маслихата и Костанайского областного маслихата с лисаковцами.

Кандидаты в депутаты Кульзада Хамитовна Мухамадиева, Афанасий Леонидович Кан, Берденбек Хайрат, Игорь Витальевич Неявко, включенные в партийный список Nur Otan, встретились с работниками ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", "Костанайского отделения ГП", станции Майлин.

Кульзада Хамитовна рассказала, что эту предвыборную кампанию партия будет работать руководствуясь программой, состоящей из территориальных, региональных программ, предусматривающих развитие конкретного населенного пункта. Рассчитана программа на пять лет. Программа называется "Путь перемен: достойную жизнь каждому!"

Афанасий Леонидович сообщил, что предвыборная программа партии нацелена на улучшение благосостояния народа, поддержку самых незащищенных слоев населения. Также он остановился на том, какие будут предприняты меры по поддержке молодых предпринимателей.

Берденбек в своем выступлении отметил, что в программе партии Nur Otan уделено особое внимание развитию спорта. Планируется ежегодное увеличение не менее чем на 5% средств на текущее содержание и ремонт спортивных сооружений, на проведение спортивно-массовых мероприятий городского и областного уровня, участия спортсменов в городских и областных соревнованиях, пропаганды национальных видов спорта.

Игорь Витальевич подчеркнул, что программа партии Nur Otan обширна, в ней есть место для развития всех сфер. Для лисаковских партийцев, например, одной из задач будет решение жилищного вопроса в городе. Например, отслеживание хода строительства в ближайшие пять лет двух многоэтажных домов в Лисаковске.

Обращаясь к собравшимся, кандидаты призвали проявить свою гражданскую активность и прийти 10 января на выборы.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области

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