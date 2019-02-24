Лояльность закона помогает браконьерам уходить от ответственности и заниматься этим делом снова - Нысанбаев

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Астане в ходе круглого стола по проблемным вопросам охраны растительного и животного мира обсудили проблему браконьерства, передает Kazakhstan Today.

Мы имеем дело с одними и теми же лицами, и то же самое с транспортом. Есть факты, что некоторые конфискованные машины оказываются обратно у тех же людей. О какой лояльности к браконьерам можно говорить, если человек, получивший условное (наказание), не скрываясь и не боясь, опять находится в степи? Лояльность закона помогает им уходить от ответственности и заниматься этим делом снова", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

По его словам, за последние пять лет по факту браконьерства возбужденно 539 уголовных дел. Однако 64 из них прекращены, 56 - приостановлены. 194 дела находится в производстве правоохранительных органов и только 225 дел дошло до суда.

Это 41% от общего числа уголовных дел", - уточнил Нысанбаев.

Как сообщает портал Kazpravda.kz , для эффективности работы инспекторов было предложено 14 пунктов к рассмотрению.

Для эффективной борьбы с браконьерством необходимо принимать комплексные меры, такие как совершенствование действующего природоохранного законодательства, улучшение материально-технической оснащенности инспекторского состава, привлечение браконьеров к суровой ответственности, предусмотреть дополнительные права инспекторам, обеспечивающие его защищённость", - цитирует портал вице-министра МСХ.





Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.





Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.





После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства