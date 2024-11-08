07.11.2024, 10:56 21026
Ляззат Суйндик назначена членом ЦИК РК
Анастасия Щегорцова освобождена от должности члена ЦИК
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената депутаты поддержали кандидатуру Ляззат Суйндик на должность члена ЦИК, предварительно обсудив этот вопрос в рамках комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Ляззат Суйндик окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Стипендиат программы "Болашак", обучалась в Университете Шеффилд в Великобритании.
Имеет большой опыт работы в сфере коммуникаций, долгое время работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве информации и агентстве "Хабар".
Кроме того, депутаты сената проголосовали за прекращение полномочий и освобождение от должности члена ЦИК Анастасии Щегорцовой.
Напомним, сегодня президент назначил двух новых членов ЦИК.
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08.11.2024, 18:00 5071
Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Токаев подписал соответствующий закон
Фото: Polisia.kz
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала договор с Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году по итогам визита Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов. В том числе договор между РК и Вьетнамом о передаче осужденных.
08.11.2024, 13:39 12671
Все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу, работа над ней ведется с сентября, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов.
В рамках проекта будет создана база, которая на 100% соберет медицинские данные. По словам Оспанова, это делается для того, чтобы частные организации или граждане, которые остаются в частных информационных системах, видели медицинские услуги, за которые они сами заплатили.
Тем самым предусмотрен полный контроль качества информации медицинской статистики. Медицинские данные пациентов, результаты лабораторных исследований должны быть доступны в цифровом формате для граждан в личном кабинете или других информационных системах. В настоящее время мы работаем по принципу "данные за пациентом". В будущем информация будет доступна врачам или медицинскому персоналу в этом учреждении, независимо от того, в какое учреждение обращается гражданин. Защита персональных данных граждан будет обеспечена в рамках действующего законодательства", - пояснил спикер.
С запуском единой базы планируется цифровизация процесса формирования общей медицинской статистики и вывод планирования на новый, качественный уровень.
Также Оспанов рассказал, что санитарные книжки в Казахстане с 1 января 2025 года будут выдаваться в электронном формате.
Индивидуальная санитарная книжка - требование к работникам сфер общественного питания, образования, здравоохранения и др. Чтобы получить ее, сотрудники идут в медицинскую организацию и проходят исследования. А когда гражданин работает в 2-3 местах, он оформляет 2-3 книжки. Это платная услуга. С учетом этого мы преобразовали ее в цифровой формат. У нас ведется техническая подготовка. С 1 января санитарные книжки будут переведены в цифровой формат", - сказал Оспанов.
По его данным, ежегодно около 1,6 млн граждан оформляют санитарные книжки.
Также в цифровой формат переведены 8 медицинских справок.
Для получения медицинских документов и справок многим казахстанцам приходится идти в поликлинику и выстоять очередь. Кроме того, иногда выявляются незаконно выданные документы и справки. Чтобы избежать этого, выдача 8 медсправок переведена в цифровой формат.
Мы планируем полностью перевести их в цифровой формат, чтобы выявить сдерживающие факторы и устранить их. Посредством интеграции граждане не будут носить с собой бумажный вариант, в учреждения будут предоставляться справки только в цифровом формате. Это будет реализовано в 2024-2025 годах", - сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, в Казахстане автоматизируют оплату медицинских услуг.
В этом направлении будет запущено 4 функционала. Контракты между Фондом социального медицинского страхования и медицинскими организациями оцифруют и проведут их мониторинг.
Если в оказанной медицинской помощи или услуге имеются ошибки или незаконно оказанные услуги, предусмотрено автоматическое выявление их как дефектных, удержание финансирования и обеспечение автоматической оплаты по оказываемым услугам", - сказал вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на площадке СЦК.
Проект завершится в конце ноября-декабре и будет запущен с 1 января во всех медицинских организациях Казахстана.
Через эту систему будет вестись ежегодный мониторинг и оплата порядка 350 млн медицинских услуг примерно по 1900 медорганизациям", - рассказал спикер.
Также в Казахстане проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
В целом будет усилен форматно-логический контроль частных медицинских информационных систем", - заявил спикер на площадке СЦК.
В июле в Казахстане оцифровали паспорт здоровья ребенка.
В октябре в Минздраве заявили о снижении количества приписок после введения Face ID в поликлиниках столицы. В дальнейшем цифровую идентификацию пациентов планируют ввести во всех медучреждениях страны.
08.11.2024, 13:20 14716
Казахстан и АБР подпишут соглашение о финансировании строительства автодороги Кызылорда - Жезказган
Фото: Акорда
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР, которое началось в 1994 году.
За это время АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа - Западный Китай и реконструкции дороги Актобе - Кандыагаш.
Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Одной из перспективных сфер взаимодействия он назвал декарбонизацию экономики.
В свою очередь Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития. Он заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.
Также в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда - Жезказган на сумму более 300 млн долларов.
08.11.2024, 12:15 17026
Казахстан проведет антитеррористическое учение в Каспийском море
Фото: Минобороны РК
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Актау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сегодня проведет антитеррористическое учение в континентальном шельфе Каспийского моря, сообщает Антитеррористический центр РК.
На морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В яхт-клубе "Бриз" будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов", - проинформировали в пресс-службе.
Граждан призвали с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям и выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов.
Ранее антитеррористические учения прошли в Караганде.
08.11.2024, 11:01 21071
Названа дата выборов нового акима Талгара
Фото: Depositphotos
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Конаев. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальная избирательная комиссия Талгарского района Алматинской области назначила дату выборов нового акима Талгара, сообщает районный акимат.
Назначить выборы акима города Талгар Талгарского района Алматинской области на 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Талгаре в начале октября убили подростка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
08.11.2024, 08:43 27391
С начала года в доход государства вернули активы на сумму свыше 900 млрд тенге
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в доход государства вернули незаконно приобретенные активы на сумму свыше 900 млрд тенге. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе очередного заседания комиссии по вопросам возврата активов, сообщила пресс-служба правительства.
Как отметил глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее по поручению президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.
Комиссией одобрено заключение соглашений с субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге", - отметили в правительстве.
Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.
Работа комиссии продолжается.
07.11.2024, 18:20 59586
Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии
Токаев подписал соответствующий закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала соглашение с Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.
Напомним, соглашением предусматривается расширение двустороннего сотрудничества с Узбекистаном по семи направлениям. Одним из направления является разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне, что позволит скоординировать действия казахстанской и узбекской сторон по смягчению последствий экологического кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе, а также по сдерживанию песчано-солевых бурь, представляющих собой серьезную и широкомасштабную проблему.
07.11.2024, 16:27 63936
Премьер раскритиковал подготовку к паводковому сезону на местах
МЧС доложило о неисполнении ряда предусмотренных инженерными планами работ
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подверг критике подготовку к паводкам на местах, рассказали в пресс-службе кабмина.
По результатам проверки МЧС хода реализации противопаводковых мероприятий в регионах руководителю правительства доложено о неисполнении ряда предусмотренных инженерными планами работ.
Олжас Бектенов подверг критике темпы работы на местах и поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех регионах, где они ведутся не на должном уровне. Акимам Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай поручено обеспечить исполнение всех запланированных мер в месячный срок.
Акимы регионов должны в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по выполнению всех намеченных противопаводковых мероприятий. В первую очередь обеспечить готовность водоотводных каналов, арыков и дренажных систем. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены от прихода большой воды", - подчеркнул Бектенов.
Согласно гидрологическим прогнозам, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму.
Напомним, в текущем году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Впервые в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч людей из более 60 населенных пунктов. Тысячи людей потеряли свое имущество, бизнес, остались без источника дохода. Был нанесен ущерб аграрному сектору.
Как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?