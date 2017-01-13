Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента РК

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев освободил Баглана Майлыбаева от должности заместителя руководителя администрации президента РК, сообщила пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
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