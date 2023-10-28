Макрон, венгерский премьер и саммит тюркских государств: о ближайших планах Токаева рассказали в Акорде

Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году

Фото: Минобороны

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Об итогах двух отборов военнослужащих срочной службы для поступления в вузы страны и других инициативах оборонного ведомства на площадке службы центральных коммуникаций при президенте рассказали руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы и главный инспектор - помощник министра обороны Айгуль Тулембаева, - Об итогах двух отборов военнослужащих срочной службы для поступления в вузы страны и других инициативах оборонного ведомства на площадке службы центральных коммуникаций при президенте рассказали руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы и главный инспектор - помощник министра обороны Айгуль Тулембаева, сообщает пресс-служба ведомства.





Министерство обороны успешно реализует проект "Срочники 2.0" по предоставлению возможности получения бесплатного образования гражданам после службы в армии без сдачи Единого национального тестирования.





Как пояснила Айгуль Тулембаева, в течение службы солдаты-срочники участвовали в конкурсе на получение образования на безвозмездной основе. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на сайте Министерства обороны на цифровой платформе "Срочники 2.0".





Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году. Распределено 3000 мест для бесплатного обучения в гражданских вузах, в том числе 350 - в военных учебных заведениях страны (1500 мест в июне для военнослужащих весеннего призыва и такое же количество в октябре для тех, кто был призван осенью). Списки прошедших конкурс опубликованы в социальных сетях и направлены в учебные заведения.





Министерство обороны проводит работу по законодательному урегулированию образовательных льгот для тех, кто прошел армейскую школу. И если до сегодняшнего дня бесплатное обучение обеспечивалось за счет вузов, то с 2024 года, после закрепления этой нормы в законе, эта категория граждан будет получать грант государства. Эта новация гарантирует им получение стипендии и общежития. Гражданам, поступающим в вузы после армии, места в общежитиях будут предоставляться в приоритетном порядке. Причем это касается студентов, которые обучаются как на бесплатной, так и на платной основе", - обозначил перспективы полковник Ербол Кумарбекулы.





На сегодняшний день на платформе "Срочники 2.0" зарегистрированы воинские части Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным и Национальной гвардии. Всего 49 349 солдат 2022 и 2023 годов призывов.





С сентября текущего года более 600 граждан весеннего призыва 2022 года, получив образовательные льготы, начали обучение в вузах. Наибольший интерес у претендентов на льготное обучение вызывают Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Astana IT University, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова", - уточнила помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.





Представители оборонного ведомства также проинформировали, что с будущего года отслужившие в армии молодые люди смогут поступить в вузы Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Ведется также работа по поступлению в вуз Министерства по чрезвычайным ситуациям.





По данным Минобороны, перечень льгот для срочников будет расширяться. В рамках реализации поручения главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы уже реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день отсрочку платежей получили более 5 тысяч солдат срочной службы.





Важным шагом на этом пути станет появление в законе РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" статьи "Особенности социального обеспечения граждан, выслуживших установленный срок воинской службы по призыву".