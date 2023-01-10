Максим Споткай возглавил аппарат сената

Новый закон должен быть построен на новых принципах и гарантиях государства, направленных на усиление и обеспечение права на свободу слова

Фото: atpress.kz

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый законопроект "О масс-медиа" разработало Министерство информации и общественного развития.





Действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа", - говорится в тексте законопроекта , размещенного на портале "Открытые НПА".





Новый закон должен быть построен на новых принципах и гарантиях государства, направленных на усиление и обеспечение права на свободу слова.





В документе также подчеркивается, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.





В новом законе предлагается закрепить принципиально новую схему, устанавливающую баланс между свободой слова, плюрализмом мнений и необходимыми ограничениями, направленными на обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.





Ключевые реформы будут направлены на повышение правового статуса журналистов и усиление правовых гарантий для них", - пояснили в МИОР.





В частности, предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов.





В основе нового закона предусматривается качественно новый подход к реформированию механизмов финансирования государственной информационной политики посредством точечного грантового финансирования перспективных и конкурентоспособных проектов. Также в качестве мер поддержки отрасли планируется выделение субсидий.





Все инициируемые меры в рамках нового законодательства призваны решить существующие проблемы отрасли, создать качественно новый формат взаимодействия государства-СМИ-общества, а также способствовать формированию конкурентоспособных отечественных СМИ", - подчеркивается в проекте закона.