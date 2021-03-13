Мамин доложил Токаеву об эпидситуации в Казахстане

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Аскар Мамин представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах социально-экономического развития страны за январь - февраль текущего года и санитарно-эпидемиологической обстановке, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. По словам премьер-министра, ситуация находится под контролем: показатель репродуктивности вируса по республике составляет 0,9, загруженность инфекционных коек - 23%, реанимационных - 16%", - сообщила пресс-служба Акорды.

За отчетный период реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. В частности, высокие темпы развития показали обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг. Положительные показатели достигнуты в отрасли информации и связи.

Также стабильный рост отмечается в производстве продуктов питания, легкой промышленности, химической промышленности, металлургическом производстве, включая производство цветных металлов, машиностроении, фармацевтике.

Президент был проинформирован об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана , предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тыс. баррелей. Это позволит умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства