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Мамин и Мишустин обсудили приоритетные направления интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС

08.10.2020 12961
Москва. 8 октября. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today. 
 

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической сферах, а также промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. 

 
Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. 
 
В ходе визита в Москву также запланированы встречи премьер-министра РК А. Мамина с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России.
 

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