Мамин и Мишустин обсудили приоритетные направления интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС

Москва. 8 октября. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической сферах, а также промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

В ходе визита в Москву также запланированы встречи премьер-министра РК А. Мамина с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России.

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