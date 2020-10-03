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Мамин обсудил с Мишустиным актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в ЕАЭС

02.10.2020 10072
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Вчера состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает Kazakhstan Today.
 

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - сообщается на официальном портале премьер-министра РФ.

 
Михаил Мишустин и Аскар Мамин затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии.
 
Напомним, 9 октября состоится заседание межправительственного совета в Армении с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС.
 

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