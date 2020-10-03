Мамин обсудил с Мишустиным актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в ЕАЭС

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Вчера состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает Kazakhstan Today.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - сообщается на официальном портале премьер-министра РФ.

Михаил Мишустин и Аскар Мамин затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии.

Напомним, 9 октября состоится заседание межправительственного совета в Армении с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС.

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