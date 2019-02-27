Мамин озвучил задачу нового состава правительства РК

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Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Астане прошло первое заседание правительства РК в новом составе. Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что новый состав кабинета министров должен стать "правительством реальных дел", передает Kazakhstan Today.

Новые министры образования, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и сельского хозяйства, впервые вошедшие в состав правительства, в начале заседания принесли присягу госслужащего, пишет Kazpravda.kz

Наш состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты. Елбасы поставил перед всеми нами первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, дальнейшую диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса", - сказал Мамин.

Он отметил, что в результате такой работы кабинет министров должен достичь улучшения качества жизни казахстанцев.

На предстоящем на этой неделе съезде партии "Нур Отан" будет объявлен ряд новых мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей. На следующем заседании правительства мы рассмотрим данные на съезде новые поручения", - заключил он.

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