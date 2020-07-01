Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства по вопросу развития человеческого капитала для цифровой экономики премьер-министра РК Аскар Мамин поручил запустить масштабный проект по повышению цифровой грамотности населения "Цифрлык білім", передает Kazakhstan Today.

Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги", - сказал премьер-министр РК.

Мамин поручил Министерству образования совместно с Министерством цифрового развития и акиматами обеспечить запуск масштабного проекта "Цифрлык білім".

Проект направлен на повышение цифровой грамотности населения, предусматривает развитие базовых IT-компетенций граждан, целевую подготовку IT-кадров и междисциплинарную IT-подготовку работников других сфер. В рамках данного проекта планируется ежегодно обучать свыше 400 тыс. человек.

Глава правительства отметил, что технологическая модернизация, возможности цифровых платформ, искусственный интеллект, автоматизация производства требуют трансформации подготовки кадров и развития человеческого капитала. При этом важно не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность.

В 2019 году по индексу человеческого развития Казахстан занял 50 место среди 189 стран. В РК функционируют 1826 кабинетов робототехники, 447 STEM лабораторий, 1746 IT-классов, 21 IT-центр", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Уровень цифровой грамотности населения Казахстана достиг 82,1%. В учебных заведениях ежегодно выпускается более 50 тыс. IT-специалистов, и ежегодно увеличивается объем госзаказа по ІТ-специальностям. В регионах созданы 16 центров компетенций по IT-технологиям.

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