Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел ход строительства крупных инфраструктурных объектов, провел совещания по вопросам развития города Алматы и Алматинской агломерации, сообщается на официальном портале премьер-министра.

В ходе совещания по вопросам развития Алматы обсуждены вопросы строительства доступного жилья и социальных объектов, обеспечения занятости, развития транспортно-дорожной инфраструктуры, предпринимательства, реализации туристического потенциала.

Премьер РК поручил государственным органам держать на контроле развитие Алматы, отметив важное значение города в экономике Казахстана.

Кроме того, глава правительства РК провел совещание по развитию окраин Алматы и прилегающей территории Алматинской области.

В 2019 году по поручению Первого Президента РК - Елбасы Н.А. Назарбаева на решение проблем окраин крупных городов ежегодно выделено 30 млрд тенге, в том числе на окраины города Алматы – 10 млрд тенге.

Реализация мер по улучшению качества жизни жителей агломерации позволит обеспечить соответствующей инфраструктурой более 730 тысяч жителей города и области", - сказал А. Мамин.

По итогам совещания, премьер-министр РК поручил министерствам финансов и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, акиматами Алматы и Алматинской области принять необходимые меры по своевременному выполнению мероприятий по развитию окраин, прилегающих территорий и проработать вопросы финансирования.

"Нам необходимо получить синергетический эффект от реализации совместных проектов Алматы и Алматинской области. Для этого необходимо разработать Программу развития Алматинской агломерации", - сказал А. Мамин, отметив, что уже сформирован перечень совместных проектов по различным направлениям - развитие энергетики, транспорта, жилья, здравоохранения.

Глава правительства РК подчеркнул, что в связи с высокой динамикой роста населения в городе и области, необходимо решать актуальные вопросы развития, тем самым повышая инвестиционную привлекательность региона.

Аскар Мамин поручил создать проектный офис Алматы и Алматинской области для реализации и продвижения совместных проектов.

Глава правительства РК посетил Центр Урбанистики, авиаремонтный завод №405, ознакомился с новым проектом застройки Алматы, планами по развитию строительной индустрии города, а также принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню строителя.

Также премьер-министр РК принял участие в экологическом субботнике по очистке ущелья Аюсай.

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