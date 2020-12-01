Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в АПК

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, премьер-министр РК Аскар Мамин призвал к усилению сотрудничества в области торговли, качественному изучению взаимных возможностей для наращивания объема и глубины товарообмена, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК предложил пересмотреть Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, дополнив ее конкретными мерами по наращиванию инвестиционного и инновационного сотрудничества в сфере АПК. По его словам, документ необходимо усилить с учетом конкурентных преимуществ каждого из государств-членов ШОС, а также новых подходов к обеспечению надежной, доступной и устойчивой к внешним и внутренним шокам логистической инфраструктуры, сообщила пресс-служба главы правительства РК.

Аскар Мамин отметил необходимость наращивания промышленного и инвестиционного сотрудничества в рамках ШОС.

Реализация совместных инвестпроектов позволит усилить уровень интеграции национальных экономик, диверсифицировать направления производственных процессов и повысить их устойчивость, расширить доступ создаваемой государствами-членами ШОС стоимости как на взаимные, так и на внешние рынки, максимизировать потенциал экономик за счет конкурентных преимуществ, снизить влияние внешних шоков", - сказал он.

На заседании также обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2019-2020 годы, отчет об исполнении бюджета ШОС за прошлый год, бюджет Организации на 2021 год.

По итогам заседания приняты совместное коммюнике и План мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС на 2021-2025 годы.

Следующее заседание СГП ШОС планируется провести в ноябре 2021 года в Нур-Султане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства