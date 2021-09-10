Мамин проинспектировал ход уборочной кампании и кормозаготовок в Акмолинской области

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход осенне-полевых работ в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Уборочная кампания в Казахстане в текущем году начата своевременно, на сегодняшний день убрано 11,8 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 74,3%, намолочено 10,3 млн тонн. В рамках подготовки к зимнему периоду заготовлено 1,2 млн тонн сена, или 95% от запланированного объема, 176 тыс. тонн сенажа (72% плана), 43 тыс. тонн силоса (23%), 152 тыс. тонн (15%) соломы. При благоприятных погодных условиях уборочную кампанию планируется завершить в оптимальные сроки - до конца сентября", - сообщает пресс-служба главы правительства.





Также Мамин посетил одну из производственных площадок ТОО "Агрофирма TNK", состоящую из 15 предприятий и включающую элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной заводы, агрохимическую лабораторию и пекарню. Предприятие производит 350 тыс. тонн муки, 80 тыс. тонн комбикормов, и 18 тыс. тонн круп в год.

Кроме того, премьер осмотрел объекты социальной инфраструктуры села Жаксы - многоквартирный жилой дом, спортивную школу и торговый центр.





В пресс-службе напомнили, что в рамках развития продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в этом году запланирована реализация 50 инвестиционных проектов на общую сумму 41,7 млрд тенге. В частности, строительство откормочных площадок, молочно-товарных ферм, птицефабрик, зернохранилищ, овощехранилищ и комплексов по переработке сельхозпродукции.

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