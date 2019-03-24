Фото: primeminister.kz

Талдыкорган. 23 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал защиту от паводков на реке Хоргос, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область глава правительства ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства по обеспечению готовности к весеннему паводковому периоду. Он посетил смотровую площадку, где проинспектировал ход реализации проектов по защите от селевой и паводковой опасности на реке Хоргос, пишет primeminister.kz

Премьер-министру доложили о начале строительства плотин и презентовали проект по возведению руслоформирующих и селезащитных сооружений.

Руководитель ГУ "Казселезащита" Т. Баймолдаев сообщил, что в целях защиты сооружений моста к пропуску талых вод ведутся берегоукрепительные работы по руслу реки, строительство по патрульно-тракторной дороге от плотины Чукурбулак до озера Казанколь общей длиной 17 километров, а также работы по снижению уровня воды. Отдельное внимание уделено мерам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На казахстанско-китайской границе премьер-министр посетил крупнейший в Центральной Азии пропускной пункт "Нур жолы" и сухой порт СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", которые призваны увеличить товарооборот между странами и повысить транзитный потенциал РК.

Во время осмотра пункта пропуска "Нур жолы" премьер-министру доложили, что, начиная с сентября 2018 года, благодаря инновационным технологиям через границу ежедневно пропускается порядка 2500 транспортных средств, в том числе 2200 грузовых и 300 пассажирских. Вместе с тем, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности до 5000 единиц в сутки.

При этом автоматизация процесса разделения транспортных потоков позволила сократить время прохождения грузового транспорта до 40 минут (от начала регистрации до выпуска с пункта пропуска). Данная система безостановочного прохождения границы впервые внедрена на территории СНГ. Реализация проекта к 2020 году позволит обеспечить дополнительное поступление средств в среднем в размере 20,3 млрд тенге.

В ходе посещения специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" Мамину презентовали планы по реализации индустриальных парков. Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы с потенциальными инвесторами и своевременному заполнению территории зон. Здесь же был посещен терминал складских помещений, осмотрены два сухих склада, которые будут введены в эксплуатацию в апреле текущего года, а также презентованы планы по открытию дополнительного мультитемпературного склада. Рассмотрены вопросы автоматизации работы складов.

Премьер-министру презентовали и ключевые показатели работы действующих промышленных предприятий, и проекты новых объектов. Завод по производству комбикормов "Феникс Фид Миллс", мощностью в 60 000 тонн в год, будет введен в эксплуатацию в апреле текущего года. Уже создано 87 рабочих мест.

Также был осмотрен зерновой терминал "Заря Ltd", запущенный в ноябре прошлого года. Элеваторный комплекс предназначен для единовременного хранения 15 тыс. тонн зерна кукурузы (с дальнейшим расширением второй линии на 30 тыс. тонн), доведения его до соответствующего кондиционного состояния. Продукция экспортируется в Узбекистан, вместе с тем ведется работы по выходу на рынок КНР.

В рамках рабочей поездки посещен Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Премьер-министру презентовали автоматизированную систему учета и контроля посетителей, перемещения товаров и транспортных средств на территории МЦПС, которая позволит повысить эффективность таможенного администрирования. Кроме того, осмотрен багажный терминал с объемом обработки до 100 тонн багажа в день.

Как напоминает портал, в пределах территории Центра люди, товары и транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз.

Мамин также посетил казахстанские торговые объекты, расположенные на территории МЦПС "Хоргос". Действующие в их отношении налоговые льготы нацелены на развитие МСБ и повышение доли экспорта в товарообороте с КНР.

В ходе поездки премьер-министру доложили о текущей ситуации и дальнейшей работе по строительству нового города Нуркент. Предоставлена информация о ходе жизнеобеспечения населенного пункта, в особенности решении жилищных вопросов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства