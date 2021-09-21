Мамин провел совещание по вопросам развития Западно-Казахстанской области

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УРАЛЬСК. 20 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин посетил Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках поездки глава правительства провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития региона, а также проинспектировал реализацию проектов транспортной, жилищной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и АПК, сообщает сайт primeminister.kz.

В течение пяти лет в области планируется реализовать 141 мероприятие по развитию обрабатывающей промышленности, АПК, социальной сферы, жилищной, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны окружающей среды. Запланировано привлечение 2,4 трлн тенге инвестиций, из них 80% — частный капитал. Исполнение комплексного плана позволит к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности с 205 до 300 млрд тенге в год, долю МСБ - с 32,7% до 37,8%".

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию Западно-Казахстанской области. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил в течение двух недель внести проект комплексного плана на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, после чего вопрос будет обсужден на заседании правительства.

Премьер также провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в Западно-Казахстанской области с участием отечественных и иностранных инвесторов - KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil & Gas, ABS-Munai и других. Рассмотрены состояние и перспективы реализации новых инвестпроектов в указанных отраслях экономики - увеличение объемов добычи нефти и газа, а также их переработки, строительство НПЗ, комбината по производству калийных удобрений. Особое внимание было уделено своевременной реализации инвестпроектов на месторождении Карачаганак, а также обеспечению газом внутреннего рынка".

Кроме того, Мамин ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Уральска. Реализация проекта позволит увеличить пассажирооборот в 2 раза с 200 тыс. до 400 тыс. пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года.

Главе правительства доложили о реализации проектов реконструкции и модернизации автодорог в Западно-Казахстанской области, развитии инженерно-коммуникационной и энергетической инфраструктуры региона. Он посетил предприятия "Батыс Су Арнасы" и ТОО "Жайык Ет", а также село Тукпай.

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