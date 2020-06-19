Мамин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Кыргызстана

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Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства Казахстана поздравил Боронова с назначением на пост премьер-министра страны и пожелал ему успехов в социально-экономическом развитии КР.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, водно-энергетической и других сферах. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

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