Мамин считает нецелесообразным разработку закона о статусе медработника

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today -Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает нецелесообразным создание отдельного закона о статусе медработника. Об этом он заявил в своем ответе на депутатский запрос, передает Kazakhstan Today.

Основные вопросы материального обеспечения и профессиональной защиты медицинских работников на сегодня предусмотрены кодексом. В этой связи полагаю нецелесообразным разработку отдельного Закона "О статусе медицинского работника", - пояснил Мамин в ответе на депзапрос.

Премьер-министр рассказал, что законодательством предусмотрен комплекс мер по поддержке медицинских работников.

Начиная с 2020 года, предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников. Так, увеличены тарифы на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, что позволило повысить заработную плату врачам в среднем на 30% и среднему медицинскому персоналу на 20%", - рассказал он.

По поручению главы государства заработная плата медицинских работников будет ежегодно повышаться с обеспечением двукратного превышения уровня средней зарплаты с доведением к 2023 году ее уровня в 2 раза выше средней заработной платы в экономике.

Кроме того, в период пандемии правительством были приняты меры по выплатам и двум надбавкам работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

После введения надбавок среднемесячная заработная плата врача инфекционного стационара в период пандемии составила от 250 тыс. тенге до 1,1 млн тенге, медсестры инфекционного стационара от 153 тыс. тенге до 1 млн тенге", - проинформировал глава кабмина.

Также была внедрена система распределения молодых специалистов с учетом региональных потребностей, согласно которой распределено 4153 медицинских работников.

В Кодексе Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрены нормы по усилению статуса медицинских работников путем определения прав, обязанностей, мер социальной защиты, страхования профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента. Согласно новым нормам медицинские работники имеют право на возмещение транспортных расходов, вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении должностных обязанностей, на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты за счет средств местных бюджетов. Также Кодексом предусмотрены ограничение на вмешательство в профессиональную деятельность со стороны государственных органов и должностных лиц, запрет на привлечение медицинских работников к видам работ, не связанным с их профессиональными обязанностями", - разъяснил Мамин.

Кроме того, медицинским работникам государственных медицинских организаций, работающим в сельской местности и в поселках, городах районного значения, предусматриваются такие меры социальной поддержки, как обязательное предоставление жилища по решению местных исполнительных органов, обязательная выплата пособий, оказание социальной поддержки по компенсациям коммунальных расходов и другие льготы по решению местных исполнительных органов.

В результате предпринимаемых мер наблюдается снижение дефицита медицинских кадров по стране на 25% (с июля по сентябрь текущего года). Также сформирован долгосрочный десятилетний прогноз обеспечения медицинских организаций кадрами, что позволит снизить дефицит кадров. Вместе с тем в целях реализации поручения главы государства прорабатываются вопросы по внедрению системы юридической и финансовой защиты медицинских работников", - заключил премьер-министр.

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