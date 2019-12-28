Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Марат Нургужин освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Нургужин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК .

Марат Нургужин родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 году.

Работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки РК, АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары".

В 2016-2019 годы - вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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