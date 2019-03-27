Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Марат Сыздыков назначен заместителем министра иностранных дел, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжением главы государства Сыздыков Марат Зеникенович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Отметим, что ранее Сыздыков занимал должность советника-посланника посольства Казахстана в России.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства