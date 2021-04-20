Маргулан Баймухан освобожден от должности замглавы МИД РК

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана подписал распоряжение об отставке Маргулана Баймухана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

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