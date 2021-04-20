Назначен заместитель министра иностранных дел Казахстана

НУР-СУЛТАН. 19 апреля - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

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