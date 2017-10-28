Маршрут №103 в Алматы будут обслуживать 20 новых автобусов

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - На маршрут №103 в Алматы выехали 20 новых автобусов марки "ЛиАЗ", передает Kazakhstan Today.

Эти 20 автобусов - первые из 297, закупаемых ТОО "Алматыэлектротранс" в текущем году. 12-метровые автобусы экологического стандарта Евро-5 и вместимостью 108 человек оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и прочими удобствами. Остальные автобусы будут прибывать поэтапно до декабря текущего года, рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Ранее маршрут №103, удобный для жителей Алатауского района, поскольку проходит через центр города с конечной остановкой на проспекте Аль-Фараби, был оставлен перевозчиком в связи с отсутствием подвижного состава. Новые автобусы обеспечат его 100%-ную регулярность.

Как напомнили в акимате, на прошлой неделе перевозчик ТОО "Green bus company" приобрел 50 новых автобусов марки Yutong, которые были направлены на качественное обслуживание востребованных маршрутов №50,112,126.

Частные перевозчики планируют приобрести 254 автобуса различной вместимости. Новые автобусы компаний-перевозчиков ТОО "БаТу Трэвел", ТОО "АвтоАлма-Транс", ТОО "Мадина", ТОО "ТалапТ", ТОО "Самат Транс", ТОО "Green bus company" начнут прибывать с конца октября текущего года до апреля 2018 года.

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