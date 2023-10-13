Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на форуме Digital Bridge в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимости разумного контроля над искусственным интеллектом.





Следует обратить внимание на еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека. Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом", - сказал Токаев.





Он отметил, что в данном вопросе необходимо найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью.





К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", - подчеркнул Токаев.





Как сообщалось ранее, в 2022 году на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) был презентован робот-андроид Ameca , созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Его первое появление перед людьми вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире. Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.





Недавно видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале. Среди реакций Amecа можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.





Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.









Дополнено 12.10.2023, 15.00





Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge. В зоне робототехники глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.





Главе государства были также представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе «Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR» (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения





Президент был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО «Национальные Информационные Технологии» презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта. Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО «НК «QazaqGaz» и проектом КМГ «Управления поездками» для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.





Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом.