Машиностроение демонстрирует хорошие темпы, несмотря на пандемию - Токаев

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане начал работу Восьмой форум машиностроителей Казахстана. Мероприятие проходит в онлайн-формате. К участникам форума обратился президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В своем обращении президент поздравил участников с открытием восьмого Форума машиностроителей Казахстана.

Форум стал ведущей площадкой для системного диалога государства и бизнеса, решения актуальных вопросов развития отечественной машиностроительной отрасли. В этом году большинство мероприятий проходит в режиме онлайн. Не стали исключением настоящий форум и развернутая в его рамках Первая международная онлайн-выставка по машиностроению и металлообработке", - говорится в обращении главы государства.

Президент отметил, что, несмотря на сложный экономический период, связанный с пандемией, отечественное машиностроение демонстрирует хорошие темпы роста - 14% в текущем году. По этому показателю отрасль вышла на лидирующие позиции по всему обрабатывающему сектору страны.

В послании мной поставлены задачи по созданию по-настоящему диверсифицированной и технологически развитой экономики, увеличению объема производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза. Для этого государство усовершенствует механизмы поддержки отечественных производителей, будет принят закон "О промышленной политике". Уверен, что в современных реалиях машиностроение Казахстана продолжит свое динамическое развитие. Отрасль имеет значительный потенциал для расширения производства и увеличения экспорта. Желаю всем плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей!" - резюмировал президент.

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