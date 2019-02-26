Маслихат Алматы утвердил усиленные меры соцподдержки малообеспеченных многодетных семей

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты маслихата Алматы поддержали выделение средств на реализацию социальной программы "Бакытты отбасы", передает Kazakhstan Today.

На внеочередной сессии маслихата Алматы принято уточнение местного бюджета, предусматривающее выделение 3 млрд из запланированных 5,5 млрд тенге на поддержку малообеспеченных многодетных семей мегаполиса, сообщила пресс-служба акима города.

Как сообщил руководитель управления стратегии и бюджета города Ильяс Усеров, по поручению акима Алматы оптимизировано финансирование ряда неприоритетных и дорогостоящих проектов, а высвободившиеся средства будут направлены на реализацию городской социальной программы "Бакытты отбасы" по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей.

На социальную жилищную программу "Бакытты отбасы" в этом году выделяется 1,3 млрд тенге. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет. На кредитование жилья на условиях 50 на 50 совместно с "Жилстройсбербанком" направляется 1 млрд тенге, а также 87,5 млн тенге на оказание жилищной помощи по возмещению расходов на коммунальные услуги до 5%.

На создание специального Центра матери выделяется 166 млн тенге. По принципу одного окна здесь будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь, будет организован детский сад. Кроме того, в центре могут быть трудоустроены сами многодетные матери.

На выплаты стипендий школьникам и студентам выделяется 272,3 млн тенге. Отличникам учебы из малообеспеченных семей будут выплачиваться стипендии. Это будет стимулировать их стремление к знаниям, отмечают в акимате. Студенты университетов и колледжей будут получать по 10 тыс. тенге в месяц, школьники - по 5 тыс. тенге.

В рамках программы "Бакытты отбасы" для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным, на что в этом году выделяется 131 млн тенге.

Кроме этого, на увеличение единовременных выплат выделяется 221 млн тенге. Для поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, назначаются единовременные выплаты. Это те, кто потерял кормильца, получил инвалидность, пострадал от насилия, пожаров, подтоплений или других чрезвычайных ситуаций. За год такую помощь получили 4,3 тыс. человек. С этого года размер выплат увеличен в два раза - с 25 до 50,5 тыс. тенге.

Будут увеличены на 70% размеры выплат малоимущим на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения с 5 тыс. до 8,6 тыс. тенге.

Согласно сообщению, будет увеличена и адресная социальная помощь на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов на 30% - с 22,7 тыс. до 30,3 тыс. тенге.

На обеспечение занятостью граждан из малообеспеченных и многодетных семей выделяется 1 млрд тенге. В частности, будут организованы профессиональная подготовка и обучение безработных матерей с выплатой стипендии в размере 16,7 тыс. тенге, прохождение молодежной практики, трудоустройство с субсидированием и привлечение к социальным работам с ежемесячной зарплатой в 63 тыс. тенге.

В акимате напомнили, что ранее аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежегодной отчетной встречи с населением представил комплексную городскую программу "Бакытты отбасы" по поддержке малообеспеченных многодетных семей, которая включает 13 конкретных мер по семи направлениям. Среди них льготная ипотека, переобучение и трудоустройство, стипендии и бесплатные детские сады, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета.

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