Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - На 46-й внеочередной сессии маслихат Астаны поддержал переименование города Астана в Нур-Султан, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Акимат полностью поддерживает предложение президента об увековечивании имени Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы предлагаем также и вам поддержать инициативу президента Токаева", - сказал аким Астаны Бахыт Султанов.

По итогам голосования депутаты маслихата поддержали данное решение переименовать город Астану - в город Нур-Султан.

Сегодня на совместном заседании палат парламента РК депутаты мажилиса и сената в двух чтениях приняли поправки в Конституцию Казахстана. Принятые поправки касаются переименования столицы Казахстана Астаны в город Нур-Султан.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

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