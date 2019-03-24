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Матвиенко поздравила Токаева со вступлением в должность президента РК

23.03.2019, 09:05 10720
Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Kazakhstan Today.
 

Председатель Совета Федерации поздравила Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту", - сообщила пресс-служба президента РК. 

 
В свою очередь, Токаев поблагодарил Матвиенко за поздравления и выразил уверенность в том, что казахстанско-российские межпарламентские связи будут и впредь укрепляться на благо двух стран.
 
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
 

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