Матвиенко поздравила Токаева со вступлением в должность президента РК

Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Kazakhstan Today.

Председатель Совета Федерации поздравила Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту", - сообщила пресс-служба президента РК.

В свою очередь, Токаев поблагодарил Матвиенко за поздравления и выразил уверенность в том, что казахстанско-российские межпарламентские связи будут и впредь укрепляться на благо двух стран.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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