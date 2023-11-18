Маулен Ашимбаев назвал русский язык важнейшим инструментом коммуникации в СНГ

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Бишкек. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что русский язык является важнейшим инструментом коммуникации на пространстве Содружества, сообщает - Председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что русский язык является важнейшим инструментом коммуникации на пространстве Содружества, сообщает ТАСС





На пространстве СНГ русский язык исторически является важнейшим инструментом коммуникации и средством развития дружественных отношений. В гармонии со всеми другими языками народов наших стран русский язык формирует уникальную языковую среду Содружества, скрепляет многовековые узы дружбы и сотрудничества. Русский язык также открывает двери к великой культуре, являющейся мировым достоянием", - сказал Ашимбаев.





Он подчеркнул, что в Казахстане ценят языковое богатство народа и последовательно проводят политику, нацеленную на всестороннее развитие государственного языка, а также поддержку языков всех этнических групп, проживающих в стране.





Напомним , 13 октября на заседании совета глав стран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.





Предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.