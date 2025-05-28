Фото: правительство

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Майра Мелдебекова назначена первым вице-министром просвещения, сообщили в правительстве.





Постановлением правительства Республики Казахстан Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена первым вице-министром просвещения", - говорится в сообщении.





Ранее занимала должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан.





Майра Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила в 1993 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Преподаватель физики и информатики".





В 2005-2018 годы работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.





В 2018-2020 годы руководила управлением образования Кызылординской области.





С февраля 2020 года по август 2021 года занимала должность председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.