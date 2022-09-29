Мажилис одобрил изменения в Договор о ЕАЭС в части пенсионного обеспечения граждан России - сотрудников ЕЭК и суда ЕАЭС

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса РК одобрили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инициатором данных изменений выступила российская сторона с целью приведения пункта 53 приложения 32 к Договору о Союзе в соответствие с законодательством Российской Федерации в части:

изменения срока выслуги, необходимого для получения пенсии за выслугу лет. Так, в настоящее время согласно изменениям в российском законодательстве требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода;

исключения дискриминации должностных лиц и сотрудников органов Союза - граждан Российской Федерации в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы Союза. К примеру, в настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и Суде союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации", - сказала на заседании парламента министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что данный вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.

Учитывая, что Казахстан является членом ЕАЭС, а также то, что предметом Договора о Евразийском экономическом союзе являются права и свободы человека и гражданина, протокол подлежит ратификации.

Реализация законопроекта не требует финансовых средств из бюджета РК, так как вносимые изменения не затрагивают прав граждан Казахстана.

В настоящее время протокол ратифицирован в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Россия завершает рассмотрение в ближайшее время.