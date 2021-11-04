Мажилис одобрил поправки по вопросам досудебного урегулировании споров

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, а также поправки в закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в заключении к законопроекту по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, задачами поправок являются расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан.

Предполагается определение основных функций организации медиаторов и компетенции уполномоченного органа.

В целях расширения возможности применения медиации предлагается поправки, направленные на развитие онлайн-медиации, пишет "Казправда"

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Как отмечается в заключении к проекту закона о судебной системе, предусматриваются два блока поправок, которые направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей.

Так, законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений, направленных на усовершенствование механизмов отбора судейских кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличение сроков давности привлечения к ответственности судей, а также установление новой модели финансирования судов.

Установление новой модели финансирования судов, а также распределение средств органами судейского самоуправления обеспечит независимость судебной системы, а также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. Конституцией республики установлено, что финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия", - говорится в заключении.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы приняты поправки по уточнению сроков вынесения на обсуждение пленарного заседания областного суда вопросов о передаче в судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.

Также внесены уточняющие поправки касательно приоритета судьи, проработавшего не менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах, при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах.