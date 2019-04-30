Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Кыргызстаном о режиме государственной границы

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании одобрили проект закона РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы", передает Kazakhstan Today.





Уполномоченные органы сторон, как предусматривается Соглашением, принимают меры по охране пограничных знаков, предотвращению их повреждения, перемещения, разрушения или утраты, а также несут ответственность за содержание установленных пограничных знаков и оборудованных пограничных просек", - сообщили в пресс-службе мажилиса.





Также, в соответствии с документом, пропуск через госграницу лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества из государства одной стороны в государство другой осуществляется в пунктах пропуска, установленных и открытых в соответствии с национальным законодательством сторон и международными договорами, участниками которых являются оба государства.





Кроме того, по информации пресс-службы, Соглашением оговариваются порядок осуществления полетов над госграницей и пограничными полосами и порядок ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на госгранице, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод.





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