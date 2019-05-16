Мажилис одобрил ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия, передает Kazakhstan Today.

Договор был совершен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. Положения Договора отвечают принципиальной позиции Казахстана, прошедшего путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Как уточнили в палате, в соответствии с документом каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства.

Также страны-участницы Договора обязуются не допускать любое размещение, установку или развертывание любого ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем.

Кроме того, мажилис одобрил ратификацию поправок в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками ОДКБ.

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